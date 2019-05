Snel mee met Play-off 2: finalisten zijn bekend, beslissende goal is heerlijk stiftertje

Les jeux sont faits. Nadat KV Kortrijk zich al even geleden verzekerde van een plaatsje in de finale van Play-off 2, volgde woensdagavond Charleroi. De Carolo’s gingen met 0-2 winnen bij Westerlo, terwijl eerste achtervolger STVV puntenverlies leed op het veld van KV Oostende. Daardoor wordt het verschil tussen de twee ploegen vijf punten met nog één match op het programma.

STVV moest winnen op het veld van KV Oostende om zijn kansen op de finale van Play-off 2 gaaf te houden. De Limburgers kregen op het halfuur een uitgelezen kans om zich op voorsprong te hijsen, maar Oostende-doelman William Dutoit pakte de penalty van Mamadou Sylla - tot jolijt van het thuispubliek. Een uitgeblust STVV - al vier matchen niet meer gewonnen - kreeg op slag van rust een oplawaai via Sindrit Guri, die rustig bleef oog in oog met Kenny Steppe. Na rust konden de Limburgers een tweede nederlaag in Play-off 2 nog net vermijden via Alexis de Sart. Veel maakte het niet meer uit: groepswinnaar Charleroi kan door dit puntenverlies niet meer bijgehaald worden.

Charleroi ging immers wèl winnen op het veld van Westerlo. De Zebra’s hadden veel moeite met een gretige thuisploeg, maar kregen net voor rust hulp van Westerlo-doelman Koen Van Langendonck. Die speelde de bal zomaar in de voeten van Ryoto Morioka en bleef vervolgens uitnodigend ver uit zijn doel staan. De Japanner twijfelde niet en maakte het af met een heerlijke lob van buiten de zestien. In het slot van een slaapverwekkende tweede helft telde Jérémy Perbet de thuisploeg helemaal uit met de 0-2. Daardoor telt Charleroi nu vijf punten meer dan STVV en kan het met nog één speeldag op het programma niet meer bijgehaald worden.

De minst belangrijke wedstrijd van groep A ging tussen Eupen en Beerschot Wilrijk. De Panda’s gaven de rode lantaarn daarbij graag door aan de Ratten. Jordan Loties kopte vlak na rust een hoekschop binnen, meteen het enige doelpunt van de partij. De bezoekers prikten nog even terug via Placca en Montiel, maar uiteindelijk was de 2-0 nog dichter dan de 1-1. De Japanse spits Toyokawa trapte echter eerst op de paal en daarna van dichtbij pal op Beerschot-doelman Mike Vanhamel.

De finale van play-off 2 wordt volgende week woensdag 22 mei (20u30) gespeeld tussen KV Kortrijk en Charleroi. De winnaar van dat duel speelt vier dagen later (26 mei, 18u) voor een Europa League-ticket (tweede voorronde) tegen de nummer vier van Play-off 1. Op dit moment is dat Standard, al kan dat ook nog Antwerp of Anderlecht worden.