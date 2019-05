Het Belgisch leger vraagt van de volgende federale regering twee miljard euro investeringen. “Dat is noodzakelijk om Defensie te doen draaien”, zegt chef Defensie Marc Comper­nol. Hij heeft het onder meer over noodzakelijke aanpassingen aan legerbasissen voor de komst van de F-35-gevechtsvliegtuigen, maar ook dringende herstellingen. En ook de pensioengolf weegt door. “De komende vijf jaar gaat 41 procent van onze mensen met pensioen. We moeten tienduizend man aanwerven.”