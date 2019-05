Briefje van schooldirecteur over kinderlokkers verontrust ouders: “Mijn dochter durft niet meer alleen naar school”

Aalst - Leerlingen van Stedelijke Basisschool De Regenboog in Erembodegem kregen woensdag een opmerkelijk briefje mee naar huis. Daarin waarschuwt de school voor kinderlokkers. “Mijn elfjarige dochter durft niet meer alleen naar school te gaan”, reageert een bezorgde mama.

De directeur van de school bracht de ouders via een briefje op de hoogte van een vreemd incident dat dinsdag aan het station van Erembodegem plaatsvond: twee mannen van vreemde origine zouden enkele jongens van de school hebben aangesproken en gevraagd om met hen mee te gaan.

De directeur vraagt in het briefje aan de ouders om hun kinderen in te prenten dat ze nooit met vreemden naar huis mogen gaan en altijd de kortste weg naar huis moeten nemen.

Het briefje werd door een bezorgde moeder gedeeld op sociale media. “Ik wil absoluut geen paniek zaaien, maar een verwittigd man is er toch twee waard”, zegt ze. “Ik vind het maar een vreemd verhaal. Mijn elfjarige dochter durft er alleszins niet meer alleen door naar school te gaan. Zelf ben ik er ook niet gerust in en ik zal ervoor zorgen dat ze begeleid wordt van en naar de school tot dit verhaal is opgehelderd.”

Burgemeester Christoph D'Haese (N-VA) zal donderdagochtend samenzitten met de directeur van de school om een en ander op te helderen. “In het briefje staat dat de ouders de politie van het voorval op de hoogte hebben gebracht, maar het politiekorps van Aalst is momenteel nog niet op de hoogte”, zegt burgemeester D’Haese. “Mogelijk hebben de ouders bij een ander korps aangifte gedaan. Hoe dan ook nemen we de zaak zeer ernstig.”

De directeur was woensdag niet bereikbaar voor commentaar.