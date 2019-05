Matchpack Antwerp-AA Gent. Dit zijn de verwachte opstellingen, geschorsten en geblesseerden

Antwerp speelt nog volop om plaats drie, AA Gent nog om plaats vijf die mogelijk nog uitzicht kan geven op Europees voetbal. Donderdag om 20u30 kijken ze elkaar in de ogen.

: Jonathan Lardot.

Onderlinge matchen in reguliere competitie: 0-0 thuis, 2-2 uit

Verwachte opstelling: Bolat; Opare, Arslanagic, Van Damme, Juklerod; Haroun, Govea; Lamkel Zé, Refaelov, Baby, Mbokani

Bank: Teunckens, Borges, Batubinsika, Bolingi, Nazaryna, Hairemans, Simao, Yatabaré, Rodrigues, Owusu,

Geblesseerd: Buta

Geschorst: niemand

Op 1 kaart van schorsing: Arslanagic, Govea, Lamkel Zé, Van Damme, Yatabaré

Dit zegt onze clubwatcher David Van den Broeck: Antwerp is al zeker van de vierde plaats, maar doet nog volop mee voor plek drie. Met 4 op 6 tegen AA Gent en Club Brugge houdt The Great Old Standard altijd achter zich. Met minder punten moet rood-wit rekenen op een misstap van de Rouches. Mbokani keert terug uit schorsing. Vijf van zijn ploegmaats moeten uitkijken dat ze de laatste PO1-match op Jan Breydel niet missen.

Verwachte opstelling: Kaminski, Souquet, Bronn, Plastun, Asare, Esiti, Verstraete, Odjidja, David, Sorloth, Yaremchuk

Bank: Thoelen, De Busser, Rosted, DeSmet, Bezus, Smith, Dejaegere, Limbombe, Kvilitaia

Geschorsten: niemand

Geblesseerden: Derijck, Coosemans, Dompé en Chakvetadze

Dit zegt onze clubwatcher Stefan Smet: Na de deugddoende zege op bezoek bij Standard gaat AA Gent op zoek naar een nieuwe driepunter. Op de Bosuil wordt dat echter geen sinecure maar met herwonnen moed en vertrouwen kan het team van Jess Thorup zichzelf alvast belonen met een goede uitgangspositie voor de partij van zondagmiddag tegen Anderlecht. Een clash met als inzet: de vijfde plaats en een allerlaatste kans op een Europees ticket.