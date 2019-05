Kampioen of niet, onze Chef voetbal Ludo Vandewalle ziet een grote uitdaging voor Genk: “Maar er is hoop”

Los van het pakken van de titel speelt KRC Genk een sterk seizoen. Europees overwinterd, in de beker twee ronden langer meegedraaid dan alle PO1-deelnemers (behalve AA Gent dan) en in de Jupiler Pro League vanaf de tiende speeldag autoritair aan de leiding. Het is niet de eerste keer dat de Limburgers zo’n jaargang van hoogconjunctuur meemaken.

Er is echter een constante. In 1999 kam­pioen, het seizoen daarna achtste. In 2002 kampioen, het seizoen daarna zesde. In 2006 vicekampioen, het seizoen daarna negende. In 2011 kampioen, het seizoen daarna ...