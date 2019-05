Er wordt gesnoeid in fiscale voordelen voor sportclubs

Er wordt wat afgekibbeld in aanloop naar de federale en Vlaamse verkiezingen, maar er is alvast één thema waarover alle politieke partijen het wel eens zijn: de fiscale voordelen voor de sportclubs moeten grondig aangepast worden. En snel. Liefst via het regeerakkoord, anders tegen het einde van het jaar via een nieuwe wet in het parlement.

Een gevolg van operatie Propere Handen is dat de fiscale en RSZ-voordelen voor sportclubs ter discussie staan. Voor alle eersteklassers in het voetbal kosten die de schatkist meer dan 130 miljoen euro. En daar moet een einde aan komen, vindt de politiek in aanloop naar de verkiezingen. Groen, SP.A en Vlaams Belang willen het gunstregime afschaffen. “Wij kiezen resoluut voor een eerlijke fiscaliteit”, zegt SP.A’er Joris Vandenbroucke. “Wat ons betreft, moet dit nog tegen het einde van het jaar afgerond zijn. We willen ons wel constructief opstellen.”

CD&V en Open VLD zijn ge­nuanceerder. Zij hebben een aantal scenario’s overgemaakt aan de ministeries van Werk en Sociale Zaken om de impact te berekenen. Roel Deseyn (CD&V): “Wij gaan nog steeds voor een drieledige aanpak: het afschaffen van de RSZ-korting vanaf een bepaald loon, de fiscale korting moet volledig besteed worden aan jeugdopleiding, eventueel opengetrokken naar infrastructuur en medische begeleiding en het minimumloon voor niet-EU-sporters moet drastisch omhoog.”

Open VLD focust in zijn voorstellen vooral op de RSZ-bijdrage. Egbert Lachaert: “Maar ook de korting op de bedrijfs­voorheffing mag op tafel komen. En het optrekken van het minimumloon voor niet-EU-sporters zijn wij eveneens genegen, als we een oplossing vinden voor het basketbal met zijn vele Amerikanen. Het zou in de voetbalwereld in ieder geval de import van Afrikanen stoppen. Wij willen graag weer wat meer eigen jeugd­spelers zien op onze velden.”

N-VA houdt zich voorlopig nog wat op de vlakte, maar ook zij willen een wijziging. Brecht Vermeulen: “We wachten op de berekeningen van de ministeries. Het zal in een of andere vorm wel onderdeel uitmaken van het regeringsvoorstel. We willen geen chaos, maar een stap in de juiste richting.”

Lobbyronde Pro League

Bij de Pro League hopen ze intussen dat de storm een beetje gaat liggen. Lachaert: “Dan moet ik hen teleurstellen. Dit dossier komt in de volgende legislatuur honderd procent zeker opnieuw op tafel. Wat ik in ieder geval straf vind: Marc Coucke komt ons vertellen dat de clubs zonder die voordelen overkop zouden gaan, maar als we dan horen hoeveel er uitgegeven is aan makelaars: Dat kan natuurlijk niet.”

De voetbalclubs zijn toch aan een lobbyronde bezig. Zo waren er de afgelopen maanden al ontmoetingen met CD&V-voorzitter Wouter Beke, minister van Werk Kris Peeters en minister van Sociale Zaken Maggie De Block.