Kort geding KV Mechelen komt vandaag voor

KV Mechelen trekt vandaag voor de Brusselse onder­nemingsrechtbank ten strijde tegen de ­Belgische voetbalbond. Via een kort geding hoopt de club uitstel te be­komen bij de Geschillen­commissie Hoger Beroep, die zaterdag aanvangt. Die Geschillencommissie hoopt op het einde van de maand, ruim op tijd voor het vastleggen van de nieuwe voetbalkalenders, uitspraak te doen over de rol van de club in het hele matchfixingverhaal. KV Mechelen hekelt die snelle procedure en spreekt van een eenzijdig gevoerd onderzoek door het bondsparket, op basis van selectieve stukken uit het straf­onderzoek.