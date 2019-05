Sef Vergoossen vierde al een titel met Genk: “Doordat iedereen vindt dat Genk de titel verdient, zit Club Brugge mentaal in een zetel”

Op 28 april 2002 begon RC Genk de voorlaatste speeldag met drie punten voorsprong op Club Brugge, net als nu. Het pakte zijn tweede landstitel dankzij een misstap van Club. Toenmalig coach Sef Vergoossen gaf het goede voorbeeld, Philippe Clement kan vanavond in Anderlecht of zondag thuis tegen Standard in zijn voetsporen treden. “Ik verwacht niet dat Club een steek laat vallen in Luik”, zegt Vergoossen.