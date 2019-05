Matchpack Anderlecht-Genk. Dit zijn de verwachte opstellingen, geschorsten en geblesseerden

Leider Genk trekt na het verlies tegen Club Brugge met het mes op de keel naar Anderlecht, dat nog hoop heeft op Europees voetbal.

Anderlecht Anderlecht KRC Genk KRC Genk Genk-Anderlecht 3-0 thuis, Anderlecht-Genk 0-1.

Scheidsrechter: Nicolas Laforge

Verwachte opstelling: Didillon: Appiah, Kara, Bornauw, Cobbaut: Kums, Trebel: Saelemaekers, Verschaeren, Amuzu: Santini.

Bank: Boeckx. Sanneh. Lawrence. Milic. Najar. Kayembe. Gerkens. Zulj. Bolasie.

Geschorsten: niemand

Geblesseerden: Bakkali. Dhauholou. Dimata. Makarenko. Obradovic. Sambi Lokonga

Op één kaart van schorsing: Kara. Kums. Santini. Trebel

Onderlinge matchen in reguliere competitie: 0-1 thuis, 1-0 uit

Dit zegt onze clubwatcher:

Anderlecht heeft straks de keuze tussen de pest en de cholera. Ofwel moeten de Brusselaars voor de vierde keer dit seizoen hun meerdere erkennen in KRC Genk. Ofwel snoepen ze Genk punten af en helpen ze Club Brugge, de gezworen vijand, een stapje dichter bij de titel. Om het nog wat pijnlijker te maken moet Anderlecht sowieso al hopen dat Club straks wint op Standard om zelf kans te blijven maken op de vierde plaats. Belhocine recupereert Kara in de verdediging. Mogelijks kiest hij met Saelemaekers en Amuzu op de flanken voor de eigen jeugd in de laatste thuismatch van PO1.

Verwachte opstelling: Vukovic: Maehle, Dewaest, Aidoo, Uronen: Berge, Malinovskyi, Heynen: Ito, Samatta, Trossard.

Bank: (keuze uit) Jackers, Leysen, De Norre, Lucumi, Seigers, Wouters, Ndongala, Paintsil, Ingvartsen, Piotrowski, Gano.

Geschorsten: Niemand

Op 1 kaart van schorsing: Ally Samatta, Sébastien Dewaest en Joakim Maehle

Geblesseerden: Neto Borges (rug) en Vladimir Screciu (hamstrings)

Onderlinge matchen in reguliere competitie: 3-0 thuis, 0-1 uit

Dit zegt onze clubwatcher:

Vallen, opstaan en weer doorgaan. Dat deed KRC Genk deze week na de nederlaag in het Jan Breydelstadion. De Limburgers versloegen dit seizoen tweemaal een zwalpend Anderlecht. Het elftal van Philippe Clement kan vanavond best winnen om een stap dichter te komen bij het kampioenschap om Club Brugge (dat tegen Standard speelt) definitief op achterstand te houden. KRC Genk moet zo afdwingen dat het zijn lot in eigen handen blijft houden. Om ook de titel al te vieren, is men afhankelijk van het resultaat in Luik. In Genk kruist men een tweede keer de vingers.