Wilmots met Iran in augustus al tegen Borkelmans?

“Ik bezoek de installaties, maar heb nog niet getekend.” Marc Wilmots (50) was gisteren formeel, zelfs nadat de voorzitter van de Iraanse voetbalbond al had aangekondigd dat hij de ex-bondscoach van België en Ivoorkust tot en met het WK 2022 in Qatar had vastgelegd. Gisteravond was er nog steeds geen witte rook uit Teheran. Maar de kans is toch groot dat de gewezen ­Rode Duivel het contract waarin hij jaarlijks 1 miljoen gaat verdienen uiteindelijk zal tekenen. Bij Iran zou Wilmots de opvolger worden van Carlos ­Queiroz, die het land naar de voorbije twee WK’s leidde. De Portugees is intussen aan de slag als bondscoach van Colombia.

Wilmots was niet de eerste keuze van de Iraanse federatie. Ook de Spanjaard Julen Lopetegui, de Fransman Hervé Renard en de ­Nederlander Dick Advocaat werden benaderd. In Iran is ook Georges Leekens, onder wie Wilmots twee jaar assistent was bij de Rode Duivels, bij Tractor Sazi FC aan de slag.

Nog meer assistenten-curiositeit: Wilmots kan als bondscoach van Iran al snel zijn ex-assistent van bij de Rode Duivels Vital Borkelmans tegenkomen. Borkelmans is sinds een jaar bondscoach van Jordanië en neemt begin augustus deel aan het WAFF-toernooi, een toernooi met acht Aziatische ploegen dat dit jaar in Irak plaatsvindt. Iran staat voorlopig zelf niet bij de deelnemers, maar dat kan nog veranderen.