Jacht op Hans Vanaken is open: “Hij kan ook mee bij subtoppers in het buitenland”

Vanavond kijkt iedereen met een blauw-zwart hart alweer naar Hans Vanaken (26). Niet onlogisch, want puur statistisch gezien beleeft hij een boerenjaar, zelfs als Club naast de titel zou grijpen. Nooit eerder was zijn rendement zo groot. Vandaar dat de interesse groeit, uit alle hoeken van Europa. “Hanske kan ook mee bij de subtoppers in het buitenland.”