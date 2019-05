Gouverneur Alabama ondertekent strengste abortuswet van Verenigde Staten

Nadat eerder al de Senaat in de Amerikaanse staat Alabama de strengste abortuswet van het land goedkeurde, heeft nu ook de gouverneur van de zuidelijke deelstaat woensdag haar handtekening onder de tekst gezet. Conservatieve staten als Alabama hopen dat door hun beslissingen het federale recht op abortus geschrapt zal worden.

Artsen die een abortus uitvoeren riskeren 10 tot 99 jaar cel, behalve wanneer het leven van de moeder in gevaar is of de foetus een dodelijke afwijking heeft. Vrouwen die een abortus krijgen, zijn niet strafrechtelijk aansprakelijk. Een voorstel om uitzonderingen toe te staan voor vrouwen en meisjes die zwanger werden door verkrachting en incest kwam van de Democraten, maar haalde het niet.

Het wetsontwerp werd begin mei al goedgekeurd door het Huis van Afgevaardigden van Alabama. Dinsdagavond werd het bijna volledige verbod op abortus ook makkelijk goedgekeurd in de Senaat van Alabama, met 25 stemmen voor en 6 tegen.

Nu is het ondertekend door gouverneur Kay Ivey. Zij verklaart: “Vandaag heb ik de Alabama Human Life Protection Act ondertekend en tot wet gemaakt. Voor de vele voorstanders van de wet is dit een krachtig bewijs van het diepgewortelde geloof van de inwoners van Alabama dat elke leven kostbaar is en dat elke leven een heilig geschenk van God is.”

Hoop dat federaal recht geschrapt wordt

De American Civil Liberties Union (ACLU) heeft aangekondigd naar de rechtbank te zullen stappen om de toepassing van de wet tegen te houden.

Alabama is al de zeventiende staat die de abortusrechten inperkt in 2019. Die striktere abortuswetten botsen met het federale grondwettelijke recht op abortus dat geldt sinds de beslissing van het hooggerechtshof in de zaak Roe v. Wade van 1973. Maar de conservatieve staten hopen dat een behandeling van hun nieuwe wetten bij het hooggerechtshof er toe zal leiden dat het recht geschrapt wordt, nu sinds de aanstelling van Brett Kavanaugh conservatieve rechters daar in de meerderheid zijn.