Konijn van kunstenaar Jeff Koons verkocht voor 91,1 miljoen dollar

Een werk van de Amerikaanse beeldend kunstenaar Jeff Koons is woensdag bij veilinghuis Christie’s in New York verkocht voor 91,1 miljoen dollar. Het gaat om een recordbedrag voor een nog levende artiest.

De ‘Rabbit’, een stalen variant van een konijn gemaakt van ballonnen, brak het record van het schilderij ‘Portrait of an Artist (Pool with Two Figures)’ van de Britse kunstenaar David Hockney. Dat werd midden november verkocht voor 90,3 miljoen dollar, ook bij Christie’s.

Het werk van Koons werd voor 80 miljoen dollar verkocht. Het schilderij van Hockney ging voor hetzelfde bedrag onder de hamer, maar de ‘Rabbit’ brak toch het record door de commissies die op de verkoop betaald moeten worden. Zo liep de prijs op tot 91,075 miljoen dollar.

De ‘Rabbit’ maakt deel uit van een reeks van drie, die Koons maakte in 1986.

Voor Hockney hem onttroonde, was de 64-jarige Koons eerder al vijf jaar lang de levende kunstenaar wiens kunstwerk een recordbedrag opbracht. Zijn ‘Balloon Dog (Orange)’ werd in 2013 verkocht voor het toenmalige recordbedrag van 58,4 miljard dollar.

Het konijn is een van de bekendste werken van de kunstenaar, die alle conventies in de kunstwereld omverwierp.