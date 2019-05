CDH zegt “non” tegen premier Jambon

Dé hoop op Zweeds-bis? Dat is het piepkleine CDH van Maxime Prévot, dat zich in Brussel en Wallonië uit een diep moeras moet hijsen. De verse voorzitter zegt a priori niet “nooit” tegen centrumrechts, want met veto’s help je het land niet vooruit. Prévot heeft er maar één, zo zegt hij donderdag in een interview met Het Laatste Nieuws: “Onder geen beding kan Jan Jambon premier worden in een regering met CDH”.