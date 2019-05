“Hij dacht dat hij gewoon verkouden was, nu is hij er niet meer”: vrouw van tweede legionella-dode getuigt

Evergem - Gisteren stierf Walter Goossens (70) in het Gentse AZ Sint-Lucas. De gepensioneerde Volvo-arbeider is na Hervé Férodet het tweede slachtoffer van de legionella-bacterie in Evergem en de Gentse kanaalzone. “Hij dacht dat hij gewoon verkouden was”, zegt zijn vrouw Rosita. “En twee weken later is hij er niet meer.”

Walter Goossens, een gepensioneerde Volvo-arbeider uit de deelgemeente Wippelgem, genoot van het leven. “Geregeld deed hij zijn ronde van volkscafés”, zegt zijn kameraad Bart Valent. “Iedereen zag hem graag, de vriend van iedereen.” Twee weken geleden, op woensdag, was hij voor het laatste in café In De Wachttzaal in het gehucht Terdonk - vlakbij de koeltoren die nog steeds de hoofdverdachte is. “Er was niets aan hem te merken”, zegt de cafébaas. “Maar een dag later is hij blijkbaar ziek geworden en nog een dag later werd Walter opgenomen in het ziekenhuis.” Net als het eerste slachtoffer Hervé Férodet werd Walter Goossens ook in een kunstmatige coma gehouden. Gisteren overleed hij in het ziekenhuis.” Goossens werkte bijna zijn hele leven bij Volvo in de Gentse haven, de plek die hem nu misschien fataal is geworden.

Zijn vrouw Rosita Blomme kon het gisteravond nog niet vatten. Ook zij hoorde in de nieuwsberichten dat de ziekte vooral voor verzwakte mensen fataal kan zijn. “Maar Walter was helemaal niet verzwakt. Hij had geen gezondheidsproblemen. Begin vorige week voelde hij zich gewoon wat ziekjes”, zegt Rosita. “Een verkoudheid, dachten we. De huisarts stelde een bronchitis als diagnose en schreef hem antibiotica voor. Toch begon mijn man zich steeds slechter te voelen. De antibiotica sloegen niet aan. Donderdag bracht ik hem dan naar de spoeddienst van het Gentse Sint-Lucasziekenhuis. Daar zagen ze meteen de ernst van de situatie in. Walter werd naar de afdeling intensieve zorg gebracht. Maar zelfs dat mocht niet baten. Zijn toestand bleef maar achteruitgaan. De laatste twee dagen lag hij in coma. Woensdagnamiddag is hij dan uiteindelijk gestorven. Ongelofelijk: twee weken geleden dacht hij dat hij een lichte verkoudheid had en nu is hij er niet meer. Het ging allemaal veel te snel.” Rosita zegt achter te blijven “met 101 vragen”.

Momenteel liggen er in twee Gentse ziekenhuizen nog 8 patiënten, zeven in AZ Sint-Lucas en één in het UZ Gent. Eén legionella-patiënt vecht nog altijd voor zijn leven.