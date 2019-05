Vandaag zonnig tot 18 graden, maar bewolkte namiddag

Het is donderdag eerst nog zonnig op veel plaatsen, maar in de namiddag neemt de bewolking toe vanaf het oosten. De maxima variëren van 11 graden in de Hoge Ardennen tot 18 graden in het westen van België, zo voorspelt het KMI.

Donderdagavond en ‘s nachts wordt het soms zwaarbewolkt. In vele streken blijft het droog, maar vooral in het noordoosten van België is er op het einde van de nacht kans op enkele buiten. De minima liggen tussen 6 en 10 graden.

Vrijdag hangt er vrij veel bewolking en hier en daar vallen er ook enkele buien, vooral na de middag. De maxima schommelen tussen 13 en 17 graden.

Zaterdag wordt het wisselend bewolkt met stapelwolken en hoofdzakelijk na de namiddag enkele buien met lokaal onweer. De temperaturen liggen tussen 17 en 21 graden. Zondag is het vrij warm en onstabiel met in de loop van de dag vorming van onweersbuien. In het binnenland krijgen we temperaturen van 17 tot 22 graden.

Maandag wordt vrij veel bewolking verwacht. Hier en daar vallen er nog buien of wat regen. De maxima schommelen tussen 14 en 17 graden. Dinsdag is het gedeeltelijk tot soms zwaarbewolkt met kans op enkele buien. De temperaturen schommelen rond 17 graden. Woensdag zou het iets beter kunnen worden met wolkenvelden en opklaringen. Een bui blijft echter mogelijk. De temperaturen veranderen nauwelijks en schommelen rond 17 of 18 graden.