Trump verbiedt gebruik van “riskante” buitenlandse hardware, Huawei reageert kwaad

President van de Verenigde Staten Donald Trump heeft een decreet ondertekend waarmee hij Amerikaanse telecomfirma’s verbiedt om apparatuur van buitenlandse makelij te installeren wanneer die een mogelijke bedreiging vormt voor de nationale veiligheid. Het “executive order” van Trump maakt geen melding van een bepaald land of bedrijf, maar is volgens kenners vooral gericht tegen de Chinese telecomgigant Huawei. Trump probeert Huawei al langer uit de VS te weren uit vrees voor mogelijke spionagesoftware. Het bedrijf reageert misnoegd.

Het decreet kadert in het engagement van de president om de Amerikaanse informatie- en communicatietechnologie te beschermen, liet het Witte Huis in een verklaring weten. In het decreet wordt – zonder bedrijven of landen te noemen – een nationale noodsituatie afgekondigd. Op die manier kan het ministerie van Economische Zaken strikter toezien op de handel uit landen die een dreiging voor de nationale veiligheid vormen. Door Huawei – een belangrijke speler in de uitrol van het 5G-netwerk – daarnaast op een zwarte lijst te plaatsen, hebben Amerikaanse bedrijven een vergunning nodig om zaken met de telecomfabrikant te doen.

“De president heeft duidelijk gemaakt dat deze regering al het mogelijke zal doen om Amerika veilig en welvarend te houden en om Amerika te beschermen van buitenlandse tegenstanders die actief en in toenemende mate kwetsbaarheden creëren en uitbuiten in de informatie- en communicatietechnologie-infrastructuur van de VS”, aldus het Witte Huis.

Spionage door Chinese regering?

De topman van de federale commissie voor communicatie, Ajit Pai, is tevreden met het decreet en erkent dat het vooral China viseert. “We moeten een duidelijk beeld hebben van de bedreigingen die ons boven het hoofd hangen. Dit order toont aan dat we die bedreigingen serieus nemen”, verklaarde hij aan Fox News.

Het Chinese elektronicabedrijf staat al geruime tijd onder druk in de westerse wereld. Vooral de Verenigde Staten beschuldigen Huawei ervan zijn apparatuur open te stellen voor de Chinese regering zodat die kan spioneren. Ook in België voerde het Centrum voor Cybersecurity (CCB) wegens mogelijke spionage geruime tijd een onderzoek naar Huawei, dat netwerkinfrastructuur levert aan onder meer Proximus en Orange. Onlangs raakte echter bekend dat het CCB geen concrete aanwijzingen van een dreiging heeft gevonden en er in ons land dus geen negatief advies komt over het Chinese technologiebedrijf.

“Zal VS doen achter lopen”

Zelf ontkent Huawei alle beschuldigingen. Ook Peking maakte al meermaals duidelijk absoluut niet gediend te zijn van de demarches van Washington met betrekking tot Chinese telecombedrijven.

Ook nu heeft het bedrijf in een reactie laten weten de “onredelijke beperkingen” op de Amerikaanse markt niet te appreciëren.

Huawei is bereid om in dialoog te gaan met de Amerikaanse regering en te komen tot “effectieve maatregelen om de veiligheid van producten te verzekeren”, klinkt het in een statement.

“Huawai verbieden zaken te doen in de VS zal het land niet veiliger of sterker maken; integendeel, dit zal de VS alleen maar aanzetten duurdere maar minderwaardige alternatieven te gebruiken, waardoor de VS achter zullen lopen in de uitrol van 5G en uiteindelijk de Amerikaanse bedrijven en verbruikers schaden”, aldus het bedrijf nog.

“Bovendien zullen de onredelijke beperkingen de rechten van Huawai schenden en zullen er andere ernstige juridische kwesties opduiken”, luidt het.