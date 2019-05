Mexicaanse scholen blijven dicht door wolk van vervuiling

In Mexico City blijven de scholen vandaag gesloten nadat een grote wolk van vervuiling de voorbije dagen rond de stad is ontstaan als gevolg van een twintigtal bosbranden in de buitenwijken. Dat hebben de autoriteiten bekendgemaakt. Ook op grote bouwterreinen in de stad zal er niet gewerkt worden.

De hoge aanwezigheid van fijn stof en de ongunstige weersvoorspellingen hebben de autoriteiten ertoe aangezet om de basis- en secundaire scholen donderdag gesloten te houden, laat het onderwijsdepartement van de stad in een mededeling weten. De grootste universiteit van het land, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en het polytechnisch instituut besloten zelf de lessen op te schorten.

Foto: AFP

Een reeks branden in de buitenwijken van de stad, de afwezigheid van wind en de hoge temperaturen hebben mee de grote, grijze wolk gevormd.

Sinds woensdag wordt het verkeer omgeleid en zijn bouw- of sloopwerken op locaties groter dan 5.000 vierkante meter stilgelegd. De halve finale van de voetbalcompetitie van de eerste divisie, die gepland was voor woensdag, is met een dag uitgesteld en zal uiteindelijk donderdag plaatsvinden in de stad Querétaro, op zo’n 200 kilometer van de hoofdstad.