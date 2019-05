Oostenrijks parlement verbiedt dragen van hoofddoek op lagere school

In Oostenrijk heeft het parlement woensdag een wet goedgekeurd die het dragen van een hoofddoek in lagere scholen verbiedt. Om zich te wapenen tegen beschuldigingen van discriminatie jegens moslims heeft de tekst het over “elk kledingstuk met ideologische of religieuze achtergrond dat het hoofd bedekt”.

De conservatieve ÖVP en de extreemrechtse FPÖ die samen een regeringscoalitie vormen, maken er echter geen geheim van dat vooral de islamitische hoofddoek wordt geviseerd. Zo zei een woordvoerder van de FPÖ dat de wet “een signaal tegen de politieke islam” is, terwijl ÖVP’er Rudolf Taschner verzekerde dat de maatregel nodig is om meisjes te beschermen tegen “onderwerping”. De regering maakte op haar beurt duidelijk dat de tulband van sikhs of joodse keppels wel nog toegelaten zijn.

Nagenoeg alle oppositieleden stemden tegen de wet. Sommigen beschuldigen de regering ervan vooral in de media te willen komen, in plaats van bezig te zijn met het welzijn van kinderen.