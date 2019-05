Defecte stroomkabels verantwoordelijk voor zware bosbrand in Californië

De natuurbrand in het Californische Paradise die in november vorig jaar aan 85 mensen het leven kostte, is veroorzaakt door defecte stroomkabels van het bedrijf Pacific Gas & Electric (PG&E). Dat werd al vermoed, maar is nu ook bevestigd door onderzoekers.

De zogenaamde ‘Camp fire’ was de zwaarste bosbrand in de geschiedenis van Californië. Meer dan 50.000 mensen in Butte County moesten op de vlucht slaan, 85 mensen kwamen om het leven.

De stroominstallaties van PG&E zijn de oorzaak van de brand. Het bedrijf had eerder al gezegd dat zijn uitrusting “waarschijnlijk” een rol had gespeeld in het ontstaan van de natuurbrand, maar onderzoekers van het Californische brandbeveiligingsagentschap CAL Fire bevestigen dat nu in een rapport. De Amerikaanse energieleverancier heeft zijn installaties onvoldoende onderhouden.

LEES OOK. Bedrijf vraagt bescherming tegen schuldeisers na dodelijkste bosbranden ooit in Californië

Intussen zijn al minstens twintig processen aangespannen. De nutsgigant startte in januari de procedure op om bescherming te vragen tegen de schuldeisers, en topvrouw Geisha Williams diende haar ontslag in.

LEES OOK. Hond die vermist raakte na verwoestende bosbrand 101 (!) dagen later herenigd met baasjes