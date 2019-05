Plofkraak gepleegd op Argenta-kantoor in Gruitrode

Opglabbeek / Gruitrode / Meeuwen-Gruitrode - Onbekenden hebben in de nacht van woensdag op donderdag een plofkraak gepleegd op een Argenta-bankkantoor in het Limburgse Gruitrode en daarbij is een aanzienlijk bedrag buitgemaakt, laat de lokale politie van de zone CARMAweten. Maar de biljetten zijn wellicht onbruikbaar gemaakt door inkt.

De plofkraak gebeurde in de Pastoriestraat in Gruitrode, donderdagochtend tussen 3 en 4 uur. Omwonenden werden vannacht uit hun slaap gewekt door de harde knal en het geluid van het alarm en getuigen spreken over een donkerkleurige Audi met gemaskerde mannen. Niemand raakte gewond, maar de gevel van het kantoor liep wel aanzienlijke schade op. De geldautomaat van het kantoor bevindt zich aan de buitenzijde. De brokstukken liggen tot op de openbare weg. De schade aan de voorgevel van het gebouw is groot, maar niemand raakte gewond.

Uit het eerste onderzoek blijkt dat een aanzienlijke som geld gestolen werd. De automaat was uitgerust met een plofpatroon waardoor de biljetten met inkt besmeurd werden.

Overgeschakeld op explosieven

De laatste plofkraak in Limburg dateert van 1 maart. Toen was geprobeerd geld te stelen uit de geldautomaat van het bpost-kantoor aan de Dorpsstraat in Lanklaar (Dilsen-Stokkem). De daders zijn toen zonder buit gevlucht.

De daders zijn intussen overgeschakeld op het gebruik van explosieven, omdat de vroegere methode met gasflessen achterhaald is. Financiële instellingen hebben immers aan hun geldautomaten gasdetectiesystemen laten installeren.

LEES OOK. Plofkraak op Argenta-bank in Retie, vermoedelijke daders ‘namen enkel testbiljetten mee’