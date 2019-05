Vrouw (39) in Antwerpen neergestoken tijdens ruzie: verdachte gearresteerd

Antwerpen - De Antwerpse politie heeft woensdagavond een man opgepakt die ervan wordt verdacht een 39-jarige bewoonster van de Haantjeslei te hebben neergestoken. Het slachtoffer raakte zwaargewond, maar verkeert niet in levensgevaar.

De steekpartij in de Haantjeslei werd gemeld door bezorgde buren, die vertelden dat hun buurvrouw in een gevecht met een man, vermoedelijk haar partner, was verwikkeld. De verdachte man zou de vrouw meerdere malen hebben neergestoken. De vrouw werd onder meer geraakt in het aangezicht. Omdat de vrouw hevige bloedde, kwam een MUG ter plaatse.

De verdachte kon worden gearresteerd door het Snelle Responsteam van de Antwerpse politie.

“De vrouw raakte ernstig gewond, maar verkeert niet in levensgevaar”, aldus Willem Migom van de Antwerpse politie. Het labo van de politie kwam ter plaatse voor sporenonderzoek. De politie zorgde ook voor opvang voor de twee honden van de vrouw.