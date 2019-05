Nu dan, Racing Genk? Limburgers kunnen vanavond titel pakken als ze beter doen dan Club Brugge

Als ze in Limburg een officiële feestdag willen, neem dan 16 mei. Op 16 mei 1998 won Genk zijn eerste beker, op 16 mei 1999 zijn eerste titel. En vandaag, op 16 mei 2019, kan Genk voor de vierde keer kampioen worden. Tenminste, als Racing het al afmaakt op Anderlecht door beter te doen dan Club Brugge op Standard.

LEES OOK. Sef Vergoossen vierde al een titel met Genk: “Doordat iedereen vindt dat Genk de titel verdient, zit Club Brugge mentaal in een zetel”

Genk staat in Anderlecht voor een speciale avond. “We moeten daar gewoon winnen”, zegt middenvelder Sander Berge. “We kunnen daar dominant zijn.”

Bij Genk valt het, ook na de 3-2-nederlaag in Brugge, mee met de zenuwen. Ze weten natuurlijk dat ze nog twee kansen hebben om kampioen te worden. Lukt het niet in Brussel, dan maar zondag thuis tegen Standard. Tenzij blauw-zwart het vanavond al laat afweten op Sclessin. “Ik wil niet weten wat de tussenstand in Luik is”, stelt trainer Philippe Clement. “We gaan uit van eigen kracht.”

De Limburgers houden de stress weg door zo gewoon mogelijk te doen. Ze gaan niet op afzondering en verzamelen vandaag pas rond de middag. Daarna eten en rusten ze in een hotel, is er een tactische bespreking en maken ze een wandeling. Voorzitter Peter Croonen spreekt de spelersgroep ook niet speciaal toe. Tijdens deze play-offs reikte hij nochtans al een drietal keer een dubbele winstpremie uit, maar nu is het

Al weet Genk ook dat het Anderlecht niet mag onderschatten. Oké, het haalde al 25 punten meer dan RSCA en de kern met spelers als Berge, Trossard en Samatta is véél meer waard, maar het blijft Anderlecht. Tot ieders verbazing verloor paars-wit thuis maar drie competitiematchen. “Dat blijft een ploeg die respect verdient”, aldus Clement.

Feest in de Versuz

Al lijkt niemand te twijfelen aan Genk. Het staat sinds speeldag 10 op kop en de groep is zo hecht. Velen zijn er jaloers op. Eén voorbeeldje? Wel, toen het bestuur onlangs meldde dat de titelpremie voor de hele spelerskern vijf miljoen euro bedroeg, moesten de spelers zelf een verdeelsleutel opstellen. Op een uurtje was dat gefikst. Zo’n 200.000 euro voor dé toppers, maar de ploeg komt voor het individu.

Forza Racing. Als Genk kam­pioen wordt, rijdt de bus vanavond nog naar het Genkse sta­dionplein en trekken de spelers daarna naar discotheek Versuz. Doemscenario’s lijken uitgesloten. Wie beeldt zich in dat Genk verliest op Anderlecht en Club wint op Standard, zodat de Limburgers op de slotspeeldag hun lot niet meer in eigen hand hebben? Niemand, toch?

COMMENTAAR. “Grote uitdaging voor Genk”