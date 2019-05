Yves Leterme heeft nieuwe job

Gewezen eerste minister Yves Leterme (CD&V) wordt covoorzitter van de raad van bestuur van het Chinese kapitaalfonds ToJoy.

Leterme krijgt er tevens de functie van ‘president van ToJoy West-Europa’, zo maakte het Chinese bedrijf bekend.

Bij ToJoy moet Leterme de internationale expansie van het Chinese kapitaalfonds mee vorm geven. Hij doet dat niet alleen. Ook de gewezen Servische president Boris Tadic en de voormalige president van Costa Rica, José María Figueres, zijn nieuwe bestuurders bij ToJoy. Het bedrijf positioneert zichzelf als ‘incubator’ en ‘businessplatform’ voor startende technologiebedrijven.

“ToJoy gaat activiteiten opstarten in West-Europa en ik ga dat mee opvolgen”, liet Leterme zelf woensdagavond in een reactie tegenover De Standaard weten.

Yves Leterme was na zijn vertrek uit de Belgische politiek een tijdlang adjunct-topmanager bij de OESO. Sinds midden 2014 is hij secretaris-generaal van de internationale ngo Idea, met hoofdkantoor in Stockholm. Zijn mandaat van vijf jaar bij Idea loopt ten einde.