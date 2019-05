Huis stort gedeeltelijk in na botsing in Zwevezele

Wingene - Een ongeval langs de Meiboomstraat in het West-Vlaamse Zwevezele heeft donderdagmorgen een grote ravage aangericht aan een woning. Bij de botsing kwam een wagen in het huis terecht waarna het gedeeltelijk instortte.

De immense schade werd veroorzaakt door een banale botsing op een kruispunt vlakbij. Een wagen die uit een doodlopende straat kwam, greep een andere wagen in de flank. Die begon te tollen en kwam aan de overkant van de straat in een tuin terecht. Daar belandde het voertuig op de hoek van een huis, net op de plaats waar een raam zat.

De gevolgen waren enorm. In de gevel werd een groot gat geslagen en de muur stortte in van de dakgoot op de bovenverdieping tot beneden. De bakstenen kwamen daarbij op de wagen terecht, maar de bestuurder kon zich op tijd uit de voeten maken. Ook de bewoners bleven ongedeerd. Ze waren gelukkig aan de achterzijde van het thuis toen de voorkant instortte. Hun woning is onbewoonbaar.

Een firma zal het huis nu stabiliseren. De bewoners kunnen voorlopig ergens anders terecht. De bestuurder die uit de doodlopende straat kwam, zei dat hij de andere wagen niet had gezien. Hij liep slechts lichte schade aan de bumper op.

Foto: GSD