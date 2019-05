Zeven nachten blokken in een buitenlands luxeresort: 99 euro

Omdat buitenshuis studeren zo populair is, pakt Neckermann uit met een aanbod dat nog een stapje verder gaat: een vakantie naar de zon om te blokken. Studenten verblijven daarvoor een week in een viersterrenhotel in Djerba.

Zon, zee, strand, … en studieboeken. Neckermann biedt tijdens de blok een formule aan voor 99 euro, waarbij studenten zeven nachten verblijven in het viersterrenhotel Sentido Palm Azur op Djerba, in een dubbele kamer weliswaar. Kostprijs? 99 euro. Airco en wifi inbegrepen. En een duik in het buitenzwembad tijdens de pauze ook. Al moeten ze het dagelijks wel met drie keer gratis koffie, water, fruit, koekjes en energieke dranken stellen.

Neckermann waarschuwt nog: een garantie op eerste zit kunnen ze niet beloven, maar wel een ontspannende blok. De vluchten daarvoor vertrekken op 24 mei, 31 mei en op 7 juni met maximaal tien studenten per keer. Wie daarvoor wil reserveren (via 070 233 906), moet wel zijn examenrooster kunnen voorleggen.