'Een vrouwelijke ingenieur wordt inderdaad als uitzonderlijk geval beschouwd'

Hamont-Achel - Hoewel hun aantal zienderogen toeneemt, vormen de dames nog steeds een grote minderheid in de beroepsgroep van ingenieurs. Zij die in hun studies en carrièrepad toch deze richting uitgaan, zijn nochtans laaiend enthousiast. “Ik kan iedereen aanraden om niet zomaar voor de gemakkelijkste weg te kiezen als je veel voldoening uit je werk wilt halen”, zegt Carine Gerits, lasingenieur bij metaalverwerkend bedrijf Hegge in Hamont-Achel.

Vrijdag werd bij Hegge in Hamont-Achel de proefopstelling van een nieuwe lasrobot voorgesteld. Of beter, een cobot, waarbij de co staat voor ‘meewerkend’. De machine kan niet alleen lassen, maar kan ook ingezet worden om onderdelen te grijpen en andere handelingen uit te voeren. Het innovatieve project van het Belgisch Instituut voor Lastechniek wordt voorgesteld in een zelflerend netwerk van knappe ingenieurs van een twaalftal bedrijven. Daarbij ook één vrouw: Carine Gerits, die een jaar geleden aan de slag ging als lasingenieur bij Hegge. Een heel atypische werkomgeving voor een vrouw...

“Zoals dat zo vaak gaat, rol je eigenlijk vanzelf in een bepaalde studierichting of beroep”, vertelt Carine Gerits. “Op school was ik minder geboeid door talen of zorg, maar wel door producten en materialen. Techniek heeft me altijd aangesproken. Vandaar dat ik voor industrieel ingenieur ben gaan studeren. Vervolgens moesten we een specialisatie kiezen, en omdat elektromechanica me leuker leek dan bijvoorbeeld bouw, ben ik die richting uitgegaan. Een echt buitenbeentje was ik niet, want van de 50 studenten waren er 8 vrouwen. Nog een behoorlijk aantal, toch?”

Respect

Eens aan het werk, kwam Carine procentueel veel minder vrouwen tegen in soortgelijke functies. Daaruit heeft ze een belangrijke les getrokken. “In de eerste plaats moet je gepassioneerd zijn door je werk. Ik kan iedereen aanraden om keuzes te maken in sectoren en jobs waarin je het verschil kunt maken. Je moet voldoening halen uit je werk en proberen om hierbij iets te betekenen voor de maatschappij en andere mensen. Dat betekent dat je niet altijd voor de makkelijkste weg kan kiezen.”

“Een vrouw die ingenieur wordt, weet dat ze een buitenbeentje zal zijn. Dat ze als een ‘uitzonderlijk geval’ zal beschouwd worden. Dat ze rare blikken en opmerkingen zal krijgen en zich zal moeten bewijzen. Maar dat mag je als vrouw niet tegenhouden om ingenieur te worden. Integendeel: eens je hebt aangetoond dat je over de nodig kennis en kunde beschikt, dwing je respect af en maak je deel uit van het team. Ook mannen moeten zich trouwens bewijzen eer ze als specialist in hun job worden beschouwd.”

Perfectionist

Carine Gerits ging haar passie voor techniek steeds verder ontwikkelen. “Iemand die ambitieus en nieuwsgierig is, wil zich verdiepen in een specifiek domein”, vertelt ze. “Bij mij was dat lassen. Zo ben ik bij mijn toenmalige werkgever een jaar loopbaanonderbreking gaan vragen om de studie voor lasingenieur te kunnen volgen en mij hier verder in te bekwamen. Dat is misschien eigen aan een vrouw: dat ze heel perfectionistisch is en tot het laatste detail wil weten hoe de vork aan de steel zit.”

“Ik wou me kunnen uitleven in dat gebeuren. En zo ben ik, met het diploma op zak, uiteindelijk vorig jaar bij Hegge terechtgekomen. Een omgeving waarin ik me volledig kan ontplooien en alle kansen krijg als specialist in het vakgebied. Daar is mijn deelname aan het netwerk van ingenieurs, dat de nieuwe cobot mag gaan testen, slechts één voorbeeld van.”

