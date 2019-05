Eden Hazard wint met Chelsea wedstrijd voor het goede doel in Amerika

Eden Hazard kwam woensdagavond in actie met Chelsea tijdens een wedstrijd voor het goede doel in het Amerikaanse Foxborough (Massachusetts). De Blues haalden het met 0-3 van MLS-team New England Revolution.

De doelpunten kwamen op naam van Ross Barkley (3., 62.) en Olivier Giroud (29.). Hazard werd aan de rust vervangen.

De wedstrijd, omgedoopt tot “Final Whistle on Hate” (laatste fluitsignaal tegen haat), kaderde in een antidiscriminatiecampagne opgezet door New Engeland-eigenaar Robert Kraft. Er werd vier miljoen dollar (3,6 miljoen euro) ingezameld. Dat geld gaat naar organisaties die discriminatie en geweld bestrijden.

Voor Chelsea staat dit seizoen nog een belangrijke afspraak op het programma. Op 29 mei spelen Hazard en co in Bakoe tegen Arsenal om de eindzege in de Europa League. Voor de Rode Duivel wordt dat de laatste match in het shirt van de Blues, op voorwaarde dat zijn wenstransfer naar Real Madrid wordt afgerond.