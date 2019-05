“Wij hebben geen ballen, maar weten wel hoe we ze moeten gebruiken”, voetbalsters zetten puntjes op de i

In Duitsland staat het vrouwenvoetbal al heel wat verder dan hier in België, maar toch voelen de Duitse internationals zich niet naar waarde geschat. Een reclamespotje van het Duitse vrouwenelftal waarin ze dat probleem aankaarten gaat nu viraal.

“We spelen voor een land dat onze namen niet kent, hoewel we acht keer Europees kampioen werden”, klinkt het. “Bij onze eerste titel kregen we een servies. We spelen niet alleen tegen onze tegenstanders, we vechten ook tegen vooroordelen. ‘Vrouwen zijn er om kinderen te krijgen’, ‘vrouwen horen de was te doen’ of ‘amateurvoetbal op halve snelheid’. Maar weet je wat? Wij hebben geen ballen, maar we weten wel hoe we ze moeten gebruiken.”