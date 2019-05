“Britney Spears zal mogelijk nooit meer optreden”

Volgens de manager van Britney Spears is het mogelijk dat de Amerikaanse popzangeres nooit meer zal optreden. Dat zegt hij nadat haar concertenreeks in Las Vegas, die in februari zou doorgaan, is afgelast omdat het niet goed gaat met de Amerikaanse popzangeres. Ze werd daarom onlangs enkele weken opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis.

De reeks concerten die Britney Spears in februari in Las Vegas zou geven, blies ze af. En het ziet er niet naar uit dat ze daar – of ergens anders in de wereld – nog op een podium zal staan. Dat maakt haar manager Larry Rudolph duidelijk aan TMZ. “Op basis van informatie die ik via via krijg, is het voor mij duidelijk dat ze haar shows in Las Vegas niet meer moet oppakken. Niet in de nabije toekomst en nooit meer.”

Hij concludeert dat omdat naar zijn gevoel Britney Spears ook zelf geen zin meer heeft in optreden. “Afgelopen zomer belde ze me elke dag over de tour. Ze keek er zo naar uit. Nu heb ik al maanden niets meer van haar gehoord. Ze wil nu duidelijk niet optreden.”

Het gaat al een tijdje niet meer goed met de 37-jarige zangeres door de gezondheidsproblemen van haar vader Jamie. Tijdens de repetities voor haar shows in Vegas was al duidelijk dat optreden moeilijk zou zijn. “We moesten haar optredens annuleren omdat haar medicijnen niet meer werkten en ze overstuur was omwille van haar vader”, zegt Rudolph. Ze werd daarom vorige maand opgenomen in een psychiatrische kliniek, die ze intussen alweer verlaten heeft.

Over de toekomst zegt Rudolph nog: “Ik wil niet dat ze weer aan het werk gaat tot ze fysiek en mentaal weer helemaal klaar is en er zin in heeft. Als dat nooit meer terugkomt, dan is dat gewoon zo.”

