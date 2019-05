Rutte dreigt met grenscontroles tussen Oost en West om solidariteit af te dwingen

De Nederlandse premier Mark Rutte dreigt met grenscontroles tussen Oost- en West-Europa als de oostelijke lidstaten niet meer solidariteit aan de dag leggen in het migratiedossier. Dat zei hij woensdagavond in het programma Nieuwsuur op de Nederlandse openbare omroep NOS. “Het is niet acceptabel dat een paar landen de meeste vluchtelingen opvangen. Wat we als westelijke landen kunnen doen, is onze eigen grenscontroles weer invoeren.”

Migratie is al jaren een splijtzwam tussen Oost- en West-Europa. Veel lidstaten willen op voorstel van de Europese Commissie verplichte quota invoeren om asielzoekers over de EU-landen te herverdelen, maar onder meer de Visegrad-landen Hongarije, Polen, Slovakije en Tsjechië zijn vierkant tegen.

De Nederlandse premier Mark Rutte denkt de impasse te kunnen doorbreken door grenscontroles in te voeren tussen Oost en West. Momenteel reizen alle Europeanen binnen de Schengenzone paspoortvrij.

“Veel van die Oost-Europese landen zijn lid van Schengen, en zijn daar trots op”, zei Rutte woensdag in Nieuwsuur. “Maar het lidmaatschap heeft ook als consequentie dat je solidair moet zijn. Als je dat niet bent, dan kan er een moment komen dat wij meer in het westelijke deel van Europa de grenscontroles weer invoeren. Je moeten laten voelen aan de Oost-Europeanen, ‘ja vrienden luister, het is niet zo dat je alleen maar dingen uit Europa kunt halen. Je zult ook solidair moeten zijn’.”

Rutte heeft de plannen al doorgesproken met de Franse president Emmanuel Macron en de Duitse bondskanselier Angela Merkel. De Belgische premier Charles Michel hamerde in het verleden al verschillende keren op de noodzaak voor meer solidariteit van de Oost-Europese landen in het migratiedossier.