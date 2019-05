Man krijgt berichtje van tiener die al jaar zijn verloren paspoort misbruikte: “Ik was in shock”

Een elektricien die twee jaar geleden zijn identiteitskaart verloor, heeft die op een verrassende manier teruggevonden. Een tiener stuurde hem een bericht om te zeggen dat hij het al een tijd gebruikt om clubs en cafés binnen te mogen.

De 18-jarige Sam Cole was zo eerlijk om via Instagram op te biechten dat hij al een jaar en twee maanden de identiteit van Joe Hunter (21) gebruikte. Hij, en nog vijf andere vrienden.

Ze wilden hem bedanken voor alles wat zijn identiteitskaart hen had toegelaten: “Zonder jou zou ik de helft van de dingen die ik het voorbije jaar deed, niet hebben kunnen doen.” Zo geraakten de tieners – ondanks het feit dat ze minderjarig waren – wel binnen in cafés en discotheken. “Maar nu ben ik achttien geworden, dus ik heb het niet meer nodig. Ik wil het je graag terugbezorgen, tenzij je het goed vindt als ik het doorgeef aan de volgende Joe Hunter in de rij.”

Joe kon er wel om lachen en de twee gingen zelfs samen op café. “Ik was in shock toen ik besefte dat hij serieus was. Maar ik vind het zeker grappig, want het is iets wat ik zelf ook zou doen.” En hij was al lang blij dat het niet voor iets veel ergers is gebruikt, hoewel een valse of geleende identiteitskaart gebruiken wel strafbaar is.