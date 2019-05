Sofie Dumont keert terug op tv, maar wel de Franstalige

Ze verscheen op televisie al in de keuken van VTM, maar nu maakt tv-kok Sofie Dumont (45) de overstap naar RTBF. Ze zal er de Waalse versie van het programma “Grillmasters” presenteren.

Het programma loopt ook op VIER, maar Sofie Dumont zal niet in de Vlaamse versie te zien zijn, wel in de Waalse. In primetime op RTBF presenteert ze vanaf 28 mei de afvalrace waarin tien barbecuekoppels elke week strijden om titel van beste “grill-duo”. Hoe ze bij haar uitkwamen, vertelt ze deze week in Story: “Sinds ik tien jaar geleden werd uitgeroepen tot Lady Chef of the Year, word ik regelmatig gevraagd door Franstalige radio- en televisieprogramma’s om te praten over koken, en waarom zo weinig vrouwelijke chefs in de keuken staan. Zo is de bal aan het rollen gegaan.”

Dumont heeft een tweetalige opvoeding gekregen thuis, al heeft ze ter voorbereiding de afgelopen tijd ook wel vaak naar de Franstalige radio geluisterd, zegt ze nog.

De Vlaamse versie op VIER wordt gepresenteerd door barbecuechef Peter De Clercq en groentekok Seppe Nobels.