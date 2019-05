Redders moeten 14-jarig meisje uit zwembad halen en reanimeren

Lovendegem - In zwembad Den Boer in Zomergem is een 14-jarig meisje gereanimeerd nadat ze onwel was geworden.

“Toen de oproep woensdagmiddag binnenkwam, klonk het zeer verontrustend”, legt woordvoerster Julie Van den Heede van de politiezone Deinze-Zulte-Lievegem uit. Het meisje, dat school loopt in een school in Nevele voor kinderen met een beperking, was onwel geworden toen ze naast het zwembad stond. Daardoor viel ze in het water.

“De redders reageerden zeer alert en konden haar vrijwel meteen uit het water halen. Maar het meisje had op dat moment geen polsslag meer. De reanimatie werd onmiddellijk ingezet en even later kwam het meisje er opnieuw door. De hulpdiensten en de mug-helikopter kwamen ter plaatse.

“Het meisje werd overgebracht naar het ziekenhuis, maar verkeert niet meer in levensgevaar”, zegt Van den Heede.