70 jaar vakanties van het ziekenfonds: van gedurfd experiment over kartonnen valiezen tot een gitzwarte bladzijde

Onlangs is op eBay een “kartonnen valies van de CM-reizen” verkocht voor 58 euro. Dat is best veel geld, als je weet dat naar schatting een miljoen Vlamingen ooit zo’n valies kregen. Dit jaar bestaan de reizen van de Christelijke Mutualiteiten – officieel de Intersoc-reizen – ­zeventig jaar. Maloja zit niet meer in het aanbod, er gaan geen aalmoezeniers meer mee en echtparen moeten hun trouwboekje niet meer tonen aan de hotelrecepties. “Maar de CM-vakanties 2.0 blijven populair. Dit jaar gaan weer meer dan 60.000 mensen met ons op vakantie”, zegt directeur Johan Swinnen.