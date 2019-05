Burgemeester New York stelt zich kandidaat bij presidentsverkiezingen

Democraat Bill De Blasio, de burgemeester van New York, stelt zich kandidaat voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2020. Dat heeft hij zelf aangekondigd in een nieuwe campagnevideo. Hij is de vierentwintigste kandidaat die een gooi doet naar het presidentschap.

De Blasio, die sinds 2014 burgemeester is van de grootste stad van De Verenigde Staten, zegt in zijn campagne te zullen focussen op de werkende bevolking. “Er is zoveel geld in dit land maar het is helaas in verkeerde handen”, zegt de democraat. “Met mijn liberale agendapunten wil ik het beleid van Trump aanpakken. Ik weet al zeer lang dat onze huidige president een pestkop is maar ik weet hoe ik hem moet aanpakken.”

Video: AFP

Toch is ook De Blasio niet onbesproken. Een bevraging van de universiteit van Quinnipiac wees uit dat slechts 36 procent van de New Yorkers zijn beleid toejuicht. Zo kreeg hij veel kritiek toen e-commercebedrijf Amazon zich terugtrok uit een project dat de stad 25.000 nieuwe jobs zou opleveren en draaide een recente persconferentie uit op chaos toen aanhangers van president Trump kwamen opdagen.