Dwangsom van 5.000 euro per dag als Albert geen DNA wil afstaan aan Delphine Boël

Als koning Albert II weigert een DNA-staal af te staan aan Delphine Boël voor een vaderschapstest, moet hij haar 5.000 euro per dag betalen. Dat blijkt uit een arrest dat donderdag werd vrijgegeven.

Volgens een van de advocaten van Delphine Boël, professor familierecht aan de ULg Yves-Henri Leleu, heeft het Brusselse Hof van Beroep beslist dat het hoger beroep dat koning Albert aantekende bij het Hof van Cassatie niet opschortend werkt. Dat betekent dat de vorst wel degelijk gevolg moet geven aan de oproep van de expert om een DNA-staal te laten afnemen en er niet moet worden gewacht tot Cassatie – wellicht binnen een jaar – een definitief arrest velt. “Dit betekent dus dat het arrest meteen uitvoerbaar is en dat experts van de ULB hun werk kunnen doen,” zegt Leleu.

Concreet zullen de experts van zodra ze kennisnemen van het nieuwe arrest een nieuwe brief schrijven naar Albert II en nieuwe data voorstellen om zich aan te bieden voor een DNA-test. Indien de koning blijft weigeren, begint vanaf die data de dwangsom te lopen.

Belangrijk detail: de resultaten van de DNA-testen van zowel koning Albert II, Sybille de Selys Longchamps als Delphine Boël, zullen niet gecommuniceerd worden voor een nieuwe zitting in beroep is vastgelegd. Dat betekent dat die dus niet zullen worden bekendgemaakt voor het Hof van Cassatie zich heeft uitgesproken over de conformiteit van het arrest op 25 oktober.

Meester Leleu reageert tevreden op het arrest. “We zijn niet zeker dat de koning DNA-materiaal zal afstaan, maar dit is wel een belangrijk drukkingsmiddel. Als hij geen test wil laten afnemen, wordt daar een proces-verbaal van opgesteld en daarvan kan dan worden afgeleid dat Albert wel de vader is van Delphine,” verklaart Yves-Henri Leleu.

Het geld van de dwangsom gaat naar Delphine Boël, maar die neemt zich voor het aan een goed doel te schenken.

Schadevergoeding

Delphine Boël had die schadevergoeding in februari nog geëist, schreef Le Soir toen. Ze strijdt al jaren om aan te tonen dat koning Albert II haar biologische vader is, en niet Jacques Boël. In oktober vorig jaar oordeelde het Brusselse hof van beroep nog dat Jacques Boël niet de wettelijke noch de biologische vader is van Delphine Boël. Het hof beval koning Albert II toen om binnen de drie maanden een DNA-test te ondergaan die uitsluitsel moest geven over zijn vermeend vaderschap.

Maar koning Albert weigert DNA af te staan. “Hij tekent beroep aan bij het Hof van Cassatie”, zeiden Alain Berenboom en Guy Hiernaux, de advocaten van koning Albert II, toen. “Z.M. koning Albert II zal zich niet aan een DNA-analyse onderwerpen zolang het Hof van Cassatie zijn arrest niet heeft gewezen. Volgens zijn raadgevingen werkt het cassatieberoep immers opschortend wat de DNA-test betreft”, aldus de advocaten.

