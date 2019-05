Ze krijgen geld om het te doen: meer dan 2.000 gevangenen in ons land studeren: “Ik kom nog niet meteen vrij, maar met deze studies vul ik mijn tijd nuttig”

Met meer dan tweeduizend zijn ze, de gedetineerden die dit jaar een opleiding begonnen zijn in de gevangenis. Het potentieel is enorm. Want bijscholing halveert de kans dat een ­gevangene na zijn straf ooit weer naar de cel moet, en een opleiding verhoogt de kans op werk en een beter leven later. Maar de obstakels – te weinig budget, plaats en personeel – zijn nóg groter. “Begin er maar aan hé, als er net een opstand uitbreekt op de gang.”