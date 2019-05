Altijd al brandweerman willen worden? Dan kan je nu je eigen ladderwagen kopen

Brandweerman worden: het is de droom van veel kinderen. Maar eens volwassen, blussen ze vaak alleen nog maar figuurlijke brandjes op kantoor. Wie toch nog eens in een brandweerwagen wil rijden, kan er nu gewoon zelf een kopen. De Antwerpse brandweer zet een aantal voertuigen in de etalage. “Je mag ermee naar de bakker rijden zelfs. Maar niet met zwaailichten en sirene.”