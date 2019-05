“Transfer van Thorgan Hazard naar Dortmund is bijna rond”

De transfer van Rode Duivel Thorgan Hazard van Borussia Mönchengladbach naar Borussia Dortmund is nagenoeg volledig in kannen en kruiken. Dat bevestigde Max Eberl, de sportief directeur van Mönchengladbach, donderdag. “Het zou mij zeer verrassen als de transfer nog in duigen valt”, liet Eberl optekenen.

Thorgan Hazard speelt zo zaterdag (thuis tegen uitgerekend Dortmund) zeer waarschijnlijk zijn laatste wedstrijd in het shirt van Borussia Mönchengladbach. “We zijn met Borussia Dortmund zeer ver gevorderd in de gesprekken omtrent een transfer van Thorgan Hazard”, was Eberl duidelijk. “De zaak is nog niet helemaal rond, maar wel bijna.”

De 26-jarige Hazard vervoegde Borussia Mönchengladbach in de zomer van 2014 op huurbasis van Chelsea. Die Fohlen betaalden anderhalf miljoen euro voor dat seizoen en legden daar in de zomer van 2015 nog eens acht miljoen euro bovenop om hem definitief over te nemen. In vijf seizoenen in het Borussia Park kwam Hazard tot 181 officiële duels, waarin hij 46 keer scoorde en 44 assists gaf.

Borussia Mönchengladbach zou oorspronkelijk zo’n veertig miljoen euro hebben willen vangen voor de 21-voudig Rode Duivel. Na onderhandelingen zou zijn prijs gezakt zijn tot iets meer dan dertig miljoen euro.

Gladbach moet zaterdag in zijn laatste competitiewedstrijd van het seizoen nog vol aan de bak. Hazard en co momenteel vierde in de Bundesliga met 55 punten. Die vierde plek is de laatste plaats die recht geeft op deelname aan de groepsfase van de Champions League. Leverkusen (ook 55 ptn) en Frankfurt (54 ptn) liggen echter nog op de loer. De nummers vijf en zes in Duitsland moeten naar de Europa League.