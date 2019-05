De Belgische U17 hebben in Dublin het barrageduel tegen Hongarije verloren na strafschoppen en grijpen daardoor naast het WK in Brazilië. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1: Kalulika had in de 56e minuut de score geopend voor de jonge Duivels maar Komaromi maakte vijf minuten later gelijk. In de strafschoppenepiloog werd het 5-4 voor Hongarije.