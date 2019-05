Vermassen na dood 14-jarige aan tbc: “Waarom zitten haar artsen niet op de beklaagdenbank?”

Een meisje van 14 dat sterft aan tbc omdat ze niet op tijd een diagnose kreeg. Een osteopaat die haar volgens het parket “als een proefkonijn” fout behandelde. Niets lijkt in het voordeel te pleiten van Chris R. (57). Maar volgens advocaat Jef Vermassen treft niet zijn cliënt, wel de huisartsen schuld: zij hadden de ziekte veel vroeger moeten ontdekken. “Volgens de klacht ging het immers om een schoolvoorbeeld van tbc-besmetting.”

Osteopaat Chris R. uit Brussel kon donderdag bij het begin van de zitting niets anders dan het hoofd buigen. Het Openbaar Ministerie noemde hem net geen charlatan. Hij werd neergesabeld als de man die de pleegouders van de 14-jarige Liana V.. steevast weghield bij traditionele artsen, die het meisje hadden kunnen redden. Maar hij vond zijn mengsels van natuurproducten veel heilzamer dan de antibiotica, die de huisartsen het tienermeisje voorschreven voor haar aanhoudende ademnood en hoge koorts.

“Tegen beter weten in bleef hij erbij dat deze symptomen toe te schrijven waren aan een besmetting door asbest, afkomstig van dakwerken aan het ouderlijke huis”, aldus het Openbaar Ministerie. “Hij kreeg meermaals de kans om de pleegouders door te verwijzen naar een gewone huisarts, maar deed het niet. Integendeel: hij volhardde in de boosheid, hield de ouders voor dat alleen zijn behandeling Liana V. er weer bovenop kon helpen. Niets bleek echter minder waar. Een paar weken na haar opname in de spoedafdeling van het Gents universitair ziekenhuis is het meisje bezweken aan tbc.”

Steun van pleegouders

Jef Vermassen, de advocaat van Chris R., kon er niet mee lachen. Maar tegelijk wist hij van bij het begin van het proces dat een opmerkelijke afwezigheid in het voordeel van zijn cliënt speelde: de pleegouders van R. hadden zich geen burgerlijke partij gesteld. “Zij nemen mijn cliënt niets kwalijk”, legde de strafpleiter uit. “Omdat zij weten dat hij alles in het werk heeft gesteld om hun dochter te helpen. Hij heeft zich nooit als dokter opgesteld, hij heeft alleen ondersteuning willen bieden bij de therapie van de huisartsen. De ouders weten dat hij juist voorstander is van samenwerking tussen de verschillende therapeutische mogelijkheden.”

LEES OOK. Pleegouders overleden Liana (14) steunen osteopaat na fatale behandeling: “Wat moet ik hem kwalijk nemen?”

“Zij zijn naar hem toe gestapt omdat de huisartsen een röntgenfoto wilden laten nemen van de luchtwegen van hun dochter. Daarvoor moesten zij naar het ziekenhuis en daar had Liana een bijna hysterische angst voor. Haar ouders hoopten dat mijn cliënt alsnog soelaas zou kunnen brengen zonder die stap te moeten zetten.”

“Zij bleven intussen hun huisarts bezoeken en hielden ook de pleegdiensten op de hoogte van hun demarches”, aldus meester Vermassen. “Niemand zag daar graten in. De arts van het UZ Gent, die aan de basis ligt van de klacht, beweert dat de symptomen die Liana vertoonde al sinds januari 2015 op tbc moesten wijzen. Zij noemde het zelfs een schoolvoorbeeld van tbc-besmetting. Op dat ogenblik trad mijn cliënt in deze zaak nog niet op. Twee huisartsen wel. Maar zij zitten niet op de beklaagdenbank. En wie stuurde de ouders van Liana naar de spoedafdeling? Niet de artsen, wel mijn cliënt.”

Besmet in Afrika

De advocaat stelde ook een pijnlijke vraag in verband met de adoptie van Liana V. “Zij werd al met tbc besmet toen zij 2 jaar was en nog in Afrika leefde. Dat gegeven werd nooit aan de pleegouders vermeld. Pas toen ze verhoord werden na de dood van Liana V. kregen ze dat te horen. Wie heeft dat gegeven uit het dossier van de kleine Liana V. verwijderd? Was het omdat gevreesd werd dat daardoor nooit pleegouders voor het meisje zouden gevonden worden? Mogelijk was alles anders geweest mochten haar pleegouders daar van meet af aan van op de hoogte geweest zijn.”

Het parket vorderde twee jaar straf tegen Chris R. Zijn verdediging vroeg de vrijspraak. Vonnis op 20 juni.