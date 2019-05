Na dood Mawda: “chauffeur” busje ontkent dat hij achter stuur zat

“Ik zat niet achter het stuur van het busje tijdens die politieachtervolging.” Tijdens zijn langverwachte verhoor ontkende de twintiger dinsdag elke betrokkenheid bij de dood van Mawda (2). De Koerdische peuter stierf een jaar geleden tijdens een wilde achtervolging op mensensmokkelaars. Voor ouders Ali (25) en Amir (25) is de ontkenning een zoveelste kaakslag.

Een wilde politieachtervolging was het, een jaar geleden op de E42 in Henegouwen. De chauffeur van het busje vol gelukzoekers op weg naar Engeland had weinig ambitie om te stoppen voor de Belgische agenten ...