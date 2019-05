KV Mechelen eist in kort geding dat tuchtprocedure KBVB wordt stopgezet

Voetbalclub KV Mechelen heeft donderdag voor de Brusselse ondernemingsrechtbank gevraagd de tuchtprocedure te schorsen die de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft ingesteld naar aanleiding van het matchfixing-schandaal. Volgens de club zijn haar rechten van verdediging in gevaar. Verschillende andere clubs en partijen treden op als tussenkomende partijen in het geding. Aan de kant van de KBVB gaat het om Beerschot Wilrijk en Sporting Lokeren, aan de kant van KV Mechelen om leden van het bestuur van de club, voetbalclub Waasland-Beveren, maar ook om makelaar Dejan Veljkovic.

KV Mechelen werd samen met Waasland-Beveren en dertien andere beklaagden voor de Geschillencommissie Hoger Beroep gedaagd in een matchfixingschandaal dat mogelijk op het einde van vorig seizoen heeft plaatsgevonden. Tussen 18 en 28 mei moeten in die procedure zes zittingen plaatsvinden en voor 30 juni zou er een definitieve uitspraak moeten zijn. Volgens KV Mechelen worden haar rechten van verdediging geschonden.

“Het bondsreglement voorziet geen spoedprocedure voor feiten zoals deze maar toch wil de KBVB die nu toepassen”, pleitte meester Joost Everaert, advocaat van KV Mechelen. “Daarnaast hebben wij vragen bij de onafhankelijkheid van de onderzoekscoördinator van de KBVB. Die werkt voor de bedrijfsrevisor van KV Kortrijk, een club die bij de UEFA een klacht heeft ingediend tegen KV Mechelen.”

“Volgens de vordering van het bondsparket moeten ‘handelingen van bepaalde personen sowieso toegeschreven worden aan de club’“, ging meester Everaert verder. “Maar er wordt niet verduidelijkt over welke personen en welke handelingen het gaat, of waarom die aan de club moeten toegeschreven worden. Datzelfde bondsparket baseert zich voor zijn vordering op het strafdossier, waartoe wij geen toegang hebben, zodat we die informatie niet kunnen controleren. Een groot deel van de onderzoeksdaden uit het strafdossier waarop het bondsparket zich baseert, zijn bovendien bevolen door de gewraakte onderzoeksrechter Raskin. Die kunnen dus nietig zijn.”

Volgens KV Mechelen krijgt de verdediging ook te weinig tijd om het tuchtproces grondig te voeren, en heeft de beweerde matchfixing bovendien geen schade veroorzaakt: “KV Mechelen is toch gedegradeerd.”

Meester Kris Luyckx, de advocaat van makelaar Dejan Veljkovic, vroeg dan weer om de tuchtprocedure van zijn cliënt af te splitsen: “Wij kunnen in de tuchtprocedure geen verklaringen afleggen zonder het gevaar te lopen ons statuut als spijtoptant kwijt te spelen.”

