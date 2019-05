Wevelgem - Een man is donderdagnamiddag op de E403 in Wevelgem op het nippertje kunnen ontkomen aan een dodelijk ongeval.

Een man viel met zijn auto in panne in een tunnel op de E403 in Wevelgem. Hij stapte daarom uit zijn wagen. En gelukkig maar, want enkele seconden later knalde er een vrachtwagen tegen zijn auto. De man is ongedeerd, maar van zijn auto blijft niet veel over.