Van bloedverdunners tot antidepressiva: 426 medicijnen zijn momenteel niet verkrijgbaar bij de apotheek

Van pillen tegen hoge bloeddruk tot antidepressiva. In Belgische apotheken zijn momenteel 426 geneesmiddelen niet beschikbaar. Sommige zullen zelfs dit jaar niet meer aangevuld worden. Een nieuwe wet die zaterdag van kracht wordt, moet die tekorten in de toekomst beperken. Want helemaal wegwerken, dat lijkt een utopie. “Dit kan mensenlevens kosten.”

Marcoumar, een bloedverdunner, is een typisch voorbeeld. “Als het tekort niet snel wordt opgelost kan dat mensenlevens kosten”, trok de Maasmechelse arts Bruno Bemelmans woensdag nog aan de alarmbel. Intussen liet het farmaceutisch bedrijf dat de pillen maakt weten dat de medicijnen deze week weer beschikbaar zijn. Maar van sommige andere pillen, onder meer om emotionele problemen te onderdrukken, lezen we op de website van het geneesmiddelenagentschap FAGG dat ze minstens een jaar onbeschikbaar zijn in ons land, terwijl ze in Frankrijk wel nog te koop zijn.

“Zaterdag treedt daarom een nieuwe wet in werking die de tekorten aan geneesmiddelen in ons land zo veel mogelijk moet beperken. Groothandelaars-verdelers zullen geneesmiddelen bestemd voor Belgische patiënten niet meer in andere landen mogen verdelen”, klinkt het bij FAGG. Want dat was een van de grote problemen tot nu toe. Samen met een tekort aan grondstoffen of het tijdelijk stopzetten van de verkoop door het farmaceutische bedrijf zelf.

Over welke soort geneesmiddelen het vooral gaat, daar is volgens experts geen lijn in te trekken. Het gaat om zowat alle medicijnen. Soms tijdelijk, soms voor langere periodes.

In de meeste gevallen levert het onbeschikbaar zijn van bepaalde geneesmiddelen overigens geen problemen op als er therapeutische alternatieven bestaan, zeggen artsen.

Grotere verpakking

“Maar soms is het geneesmiddel slechts beschikbaar in een bepaalde dosering of in een bepaalde vorm. In zeldzame gevallen kan onbeschikbaarheid wel een probleem zijn voor de behandeling van sommige patiënten. Wanneer het echt niet te vinden is. Desnoods kan het geneesmiddel uit het buitenland worden ingevoerd. Bij kritieke onbeschikbaarheden komt een speciale Task Force samen om oplossingen geval per geval uit te werken”, zegt het FAGG.

Dat de tekorten door de nieuwe wet helemaal zullen weggewerkt worden, lijkt onwaarschijnlijk. “Maar het zal alleszins voor een flinke verbetering moeten zorgen”, klinkt het nog.

Vandaag mankeren apothekers 426 soorten geneesmiddelen, al moet dat aantal een beetje genuanceerd worden, zegt het geneesmiddelenagentschap nog. Soms is een bepaald medicijn niet beschikbaar in verpakkingen van tien pilletjes, maar wel in dozen van dertig of vijftig pillen. Die kosten dan wel een pak meer. Bovendien: als de dokter voorgeschreven heeft dat je gedurende vijf dagen twee pilletjes per dag moet slikken, heb je nadien ook een hoop medicijnen over.