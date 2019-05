Jonge brandweervrijwilliger verantwoordelijk voor acht brandstichtingen

Een vrijwilliger van 19 jaar bij het brandweerkorps van Dampierre-sur-Salon in het Franse departement Haute Saône is vorige week in voorlopige hechtenis genomen voor acht brandstichtingen in de streek sinds midden maart. Dat is vernomen bij het parket van Vesoul.

“Sinds 15 maart zijn er meerdere criminele branden geweest in landbouwhangars en industriële gebouwen op verschillende plaatsen in Haute-Saône en vooral in de omgeving van Dampierre-sur-Salon”, zei procureur Emmanuel Dupic. Op 24 april startte de politie van Vesoul een onderzoek en dat leidde naar de jonge brandweer-vrijwilliger in Dampierre-sur-Salon.

“Hij heeft bekentenissen afgelegd en toegegeven dat hij de acht branden heeft aangestoken. Hij had een speciale fascinatie voor vuur”, vervolgde procureur Dupic. De jongeman heeft een vaste job in een bedrijf en is nog nooit in contact gekomen met het gerecht, voegde de procureur eraan toe. De jongeman riskeert tien jaar cel.