1 miljoen schoenen en 370.000 tandenborstels: kusten van afgelegen Australische archipel bezaaid met plastic

De kusten van een afgelegen Australische archipel liggen bezaaid met 414 miljoen stukjes plastic afval. Dat blijkt uit een studie die donderdag is gepubliceerd in het vakblad Scientific Reports. De auteurs schatten het gewicht van al het plastic op de Cocoseilanden op 238 ton. Onder het afval zouden zich bijna 1 miljoen schoenen en ruim 370.000 tandenborstels bevinden. De Cocoseilanden, halverwege Australië en Sri Lanka, worden ook weleens Keelingeilanden genoemd.

De eilanden liggen op zowat 2.100 km van de noordwestkust van Australië. Volgens de volkstelling van 2016 wonen amper 550 mensen op de eilanden.

Volgens Jennifer Lavers van de University of Tasmania, hoofdonderzoeker van de studie, zijn afgelegen eilanden met een heel kleine bevolking een indicatie om na te gaan hoeveel plastic afval ronddrijft op de oceanen. “Eilanden als deze zijn zoals kanaries in een koolmijn, en het wordt alsmaar dringender dat we de waarschuwingen die ze ons geven niet zonder gevolg laten”, aldus Lavers. “Plasticvervuiling is nu alomtegenwoordig in onze oceanen, en afgelegen eilanden zijn de ideale plaats om een objectief zicht te krijgen op het volume plastic afval.” Het afval op de Cocoseilanden bestaat vooral uit gebruiksartikelen die maar één keer gebruikt kunnen worden, zoals dopjes van flessen of rietjes, en een groot aantal schoenen en flipflops.

Foto: AFP

De 238 ton plastic is een conservatieve schatting, gebaseerd op steekproeven tot tien centimeter onder de grond, waar zich het meeste afval bevindt.

12,7 miljoen ton plastic

Lavers schreef in 2017 dat het onbewoonde Henderson, in de Stille Zuidzee, wereldwijd de hoogste dichtheid aan plastic afval heeft.

Annett Finger van Victoria University, co-auteur van de studie, wijst erop dat de wereldwijde productie van plastic blijft toenemen. “In 2010 alleen kwam 12,7 miljoen ton plastic in onze oceanen terecht, 40 pct daarvan kwam in het jaar van de productie weer terecht in de afvalstroom. De enige leefbare oplossing is de productie van plastic en consumptie in te perken, en tegelijk het afvalbeheer te verbeteren.”