18e patiënt besmet met legionella: “Het zal niet de laatste zijn”

De legionella-uitbraak leek enkele dagen geleden nog onschuldig, maar de teller staat ondertussen al op 18 besmette personen. Twee daarvan zijn al overleden. Maar het Agentschap voor Zorg en Gezondheid denkt dat het hier niet bij zal blijven. “We gaan er van uit dat dit niet de laatste patiënt zal zijn.” Ook benadrukken ze dat de kans op het vinden van de bron klein blijft.

Naar aanleiding van een nieuwe patiënt die zich in de nacht van woensdag op donderdag in het Jan Palfijnziekenhuis meldde met symptomen van een legionellabesmetting, werd er vandaag een persconferentie gehouden door het Agentschap voor Zorg en Gezondheid. “De nieuwe besmette persoon beweegt zich dagelijks door de Gentse havenzone voor zijn werk. Dat bevestigt dat we de bron van de besmetting wel degelijk moeten zoeken in die zone”, zei Joris Moonens van het Agentschap. De nieuwe patiënt kreeg voor het eerst klachten op 13 mei, dat is later dan alle anderen. “Dat wijst erop dat de bron langere tijd actief was. Hoe lang kunnen we niet zeggen, maar daardoor gaan we er van uit dat dit niet de laatste patiënt zal zijn.” Doordat legionella een incubatieperiode heeft van 19 dagen kunnen er nog verschillende zieken bijkomen. In principe nu al tot begin juni.

Volgens het Agentschap blijft het risico om besmet te geraken klein. Of iedereen die ziek kan worden, nu al rondloopt met de besmetting kan niet uitgesloten worden. “Dat is wat de wetenschap ons leert. Maar ons advies blijft dat als je symptomen hebt, je best naar de huisarts kan gaan.”

Bron

Het Agentschap voor Zorg en Gezondheid ging initieel, op basis van de woonplaatsen van de patiënten, kijken bij 19 grote bedrijven. “Daar werden stalen genomen en zijn hebben allemaal een desinfectie gedaan. Mocht het een van die bedrijven geweest zijn, is de bron naar alle waarschijnlijkheid stopgezet”, zei Moonens. Het Agentschap koos ervoor nog negen extra locaties te bekijken. “Die vormen een tweede rij van kanshebbers. Zij zullen na de stalen ook een desinfectie doorgaan. Het gaat hier om acht koeltorens en één grote industriële sproei-installatie.”

Een garantie dat de bron op die manier verdwenen is, kan er voorlopig wel nog niet gegeven worden. “We begrijpen dat iedereen halsreikend zit uit te kijken naar het vinden van die bron, maar de kans dat we hem vinden is en blijft klein. Ik zou iets anders willen vertellen, maar het is nu zo.”

“In Portugal, Zweden en New York zijn al meermaals koeltorens de oorzaak geweest van besmettingen. Dat kan liggen aan een defect of gebrek aan onderhoud”, zegt Bart Bautmans, hoofd van het team milieu en gezondheid van het Agentschap voor Zorg en Gezondheid. “Iedereen kijkt dus naar kolossale koeltorens, maar het kan evengoed van een installatie komen met de grootte van een tafel.

Maandag zou er meer duidelijkheid moeten zijn over de stalen die genomen werden.

Onderzoek

De gemeente Evergem en de stad Gent gaan zich burgerlijke partij stellen in het gerechtelijk onderzoek naar de legionellabesmetting. Dat meldt burgemeester Joeri De Maertelaere van Evergem. “Maar we willen benadrukken dat het Agentschap Zorg en Gezondheid uitstekend werkt levert”, zegt de Gentse burgemeester Mathias De Clercq.