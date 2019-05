“Chronisch verlegen” meisje moet van prof toch presentatie geven voor 300 mensen en stapt uit leven: “Ze was zo slim”

De ouders van een “chronisch verlegen” meisje zijn ziedend. De universiteit van Bristol verplichtte hun dochter, die al jarenlang last had van paniek- en angstaanvallen, om toch een presentatie te geven voor 300 mensen. Het meisje stapte uit pure wanhoop uit het leven. Een jaar na de feiten heeft een onderzoek uitgewezen dat de hulpdiensten gefaald hebben in hun werking.

Op 30 april van vorig jaar werd Natasha Abrahart dood aangetroffen in haar studentenkamer. De 20-jarige studente fysica uit Nottingham had zich opgehangen, precies op de dag waarop ze een presentatie moest gegeven voor 300 leerlingen en personeelsleden van de universiteit van Bristol, waar ze les volgde.

“Ze was naar Bristol gekomen om een prachtige toekomst na te streven”, zeggen haar ouders Robert en Margaret. “ Maar we zijn haar voorgoed kwijt. We zullen nooit stoppen met ervoor zorgen dat andere studenten niet hetzelfde lijden als onze dochter moeten doorstaan. We willen niet dat er ooit nog families moeten leven met de pijn waarmee wij en onze vrienden zitten voor de rest van ons leven.”

Natasha zat in het tweede jaar fysica. Ze wilde haar diploma behalen, maar wist dat er hindernissen op de weg zouden komen. De Britse had last van angst- en paniekaanvallen telkens ze iets moest zeggen voor meerdere mensen. “Chronisch verlegen”, noemden haar ouders haar.

“Zes maanden lang had ze al mondelinge proeven gemist door die angst- en paniekaanvallen”, zeggen haar ouders. “De universiteit trok haar steeds punten af. Daardoor dreigde onze slimme dochter voor het eerst in haar leven te blijven zitten.”

Het liep allemaal verkeerd toen ze door een docent verplicht werd om een presentatie te geven voor 300 mensen. De ochtend van die bewuste dag werd het haar te veel, dus besloot ze in haar studentenkamer uit het leven te stappen. Het is het negende geval van zelfdoding bij studenten aan die universiteit in de laatste drie jaar.

De advocaat van de ouders vroeg om een onderzoek naar de school. “De universiteit had een zorgplicht over Natasha. Het is onbegrijpelijk dat een diep kwetsbare studente als zij niet over haar aanvallen werd aangesproken, of ervoor werd behandeld.”

“De dood van Natasha is een tragedie”, aldus de universiteit in een mededeling, “die iedereen geraakt heeft. Onze leraars en sociale dienst hebben geprobeerd om haar te helpen. Dat is gebleken uit het onderzoek. We zijn erg triest dat we haar tragische dood niet hebben kunnen vermijden.”

Een wetsdokter oordeelde wel dat Avon and Wiltshire Mental Health Partnership Trust, de groepspraktijk van psychiaters waar het meisje hulp had gezocht, wel schuld had aan de feiten. “Het risico op zelfdoding werd niet voldoende aandacht gegeven. Er was niet tijdig een plan voor haar behandeling.” De praktijk geeft haar falen toe en betaalde de familie volgens Britse media al een fikse schadevergoeding.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.